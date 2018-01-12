İsrail ordusu öldürdüğü Filistinli’nin ailesinden tazminat istedi

İsrail
ordusu 3 yıl önce vurarak şehit ettiği Filistinli aktivist Abdullah Guneymat'ın (21) üzerine devrilen askeri aracın masrafını almak için ailesinden 100 bin Şekel (27 bin dolar) tazminat talebinde bulundu. Guneymat, işgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerini engellemeye çalışırken şehit olmuştu. İsrail askerleri dün de Batı Şeria ve Gazze
'deki gösterilerde Emir Abdulhamid Ebu Musaid (16) ve Ali Amr Kaynu (16) isimli 2 çocuğu şehit etti, 3 kişiyi de yaraladı. İsrail polisi de Mescid-i Aksa
'yı ziyaret eden Osman Hazır isimli bir Türk vatandaşını gözaltına aldı. Hazır, 6 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.