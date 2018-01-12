Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kuzey ve Güney Kore askeri görüşmeler için olimpiyatları bekleyecek!

Kuzey ve askeri görüşmeler için olimpiyatları bekleyecek!

, 'yle yapılması planlanan askeri görüşmeler için kış olimpiyatlarının tamamlanmasını bekleyecek.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 14:49
Kuzey ve Güney Kore askeri görüşmeler için olimpiyatları bekleyecek!

yetkilisi, yetkilileriyle yapılması planlanan askeri görüşmeler için, Şubat ayında Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları gündemi oluşturulana kadar bir tarih verilmeyeceğini açıkladı.

Salı günkü görüşmelerin ardından Güney Kore ve Kuzey Kore yetkilileri gelecek hafta Kış Olimpiyatları'yla ilgili tekrar bir araya gelecek.

Görüşmenin gündem maddeleri gelecek ay olimpiyatlara katılacak olan Kuzey Koreli atletleri, amigo kızları, sanat eserleri ve gazetecilerin sayısını ve ilgili diğer konuları içeriyor.

Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı yetkilisi yerel medyaya yaptığı açıklamada, askeri görüşmeler için bakanlığın olimpiyat delegasyonuyla ilgili konular ele alınana kadar bekleyeceğini söylerken, "Gerçekleşecek Kuzey Kore askeri görüşmelerine ilişkin olarak, şu anki ana gündemimiz PyeongChang Olimpiyatları'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmaktır" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey ve Güney Kore askeri görüşmeler için olimpiyatları bekleyecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN