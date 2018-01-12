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Putin'de flaş açıklaması

’nın ’deki 'ne saldırısı düzenleyen militan grupları etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 19:04
Putin'de flaş Suriye açıklaması

tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017'de

Hava Üssü'ne yla saldırı düzenleyen militanların 'in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.

Bölgede militanlara ait bir insansız hava aracı () deposunun da tespit edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, "'deki Rus Özel Kuvvetlerinin (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, 'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupların tümü etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya: 13 silahlı İHA ile saldırdılar

Rusya Devlet Başkanı , Rusya'nın Suriye'deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak, "Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim." demişti.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ÜSLERİNE ARTAN SALDIRILAR
Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Üssü'ne "muhalif gruplar" tarafından 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" adlı bir grup üstlenmişti.

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Putin'de flaş Suriye açıklaması
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