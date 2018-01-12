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Reuters duyurdu! "la nükleer anlaşma devam edecek"

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir kaynak, Başkan'ın 'a yönelik Amerikan yaptırımlarını yeniden canlandırmayacağını ve böylece İran'ın büyük devletlerle yaptığı nükleer anlaşmanın şimdilik devam edeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 15:25
Reuters duyurdu! İranla nükleer anlaşma devam edecek

Trump'ın bu konuda bugün açıklaması beklenen karar hakkında bilgi sahibi olan kaynak, seçim öncesinde bu anlaşmayı sonlandırma sözü vermiş olan Başkan'ın, Kongre'den ve Avrupalı müttefiklerden anlaşmanın düzeltilmesi için bir mühlet vermelerini isteyeceğini belirtti.

Bazı düzeltmeler yapılmazsa, Trump anlaşmadan çıkma tehdidini yeniden gündeme getirebilir.

Trump'ın halen askıda olan yaptırımların bu statüsünün devamını onaylamaması ise 'ın nükleer programını kısıtlayan anlaşmanın fiilen sona ermesi demek olacak. Kararın bugün 'dan açıklanması bekleniyor.

Eski başkan 'nın yaptığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeyi amaçlayan anlaşma, Tahran'ın nükleer programını kısması karşılığında bu ülkenin petrol ihracatına uygulanan yaptırımları askıya alıyor.

ABD ve İsrail’den gizli İran planı

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Reuters duyurdu! "İranla nükleer anlaşma devam edecek"
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