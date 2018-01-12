Rusya: Saldırıların arkasında Türkiye olmadığını biliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Rus üslerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının Türkiye tarafından düzenlenmediğini bildiklerini aktardı. Moskova'da dün medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bugün (dün) bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Putin, "Olayın arkasında Türkiye yönetiminin olmadığını biliyoruz. Ayrıca bu provokasyonun kim tarafından organize edildiğini de çok iyi biliyoruz" dedi.



Hürriyet'in haberine göre Rus lider, "İHA'lara el yapımı görüntüsü vermek için ustaca kamuflaj teknikleri uygulanmış. Bu provokasyonun büyük hazırlıklarla organize edildiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Rus yetkililer, Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırı düzenleyen İHA'ları düşürdükten sonra Moskova'ya götürdü ve Savunma Bakanlığı'nda basına gösterildi.?



ERDOĞAN: ŞAM DURDURULMALI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'te ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi. İki lider, Soçi Kongresi hakkında da görüş teatisinde bulundu.