Rusya şokta! 81 insanı öldürdüğünü itiraf etti!

Rusya'nın Angarsk şehrinde 22 kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası çeken eski polis memuru Mikhail Popkov, 1994 ve 2012 yılları arasında 59 kadın cinayeti daha işlediğini itiraf etti.

Rus basınında çıkan haberlere göre Popkov, polis üniformasıyla yardım teklif ettiği kurbanlarını ıssız alanlara kaçırarak tecavüz etti ve onları öldürdü. Polisken, kendi işlediği cinayetlerin soruşturmalarında bile görev alan 52 yaşındaki Popkov'un balta, bıçak ve tornavida gibi silahlar kullanarak kurbanlarını canice öldürdüğü biliniyor.

DAHA İYİ ŞARTLAR İSTİYOR

Cinayetleri 1994 ila 2012 yılları arasında işlediği sanılan Popkov, 2012'de o dönem yeni yeni ortaya çıkan DNA kanıtlarının ışığında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanmıştı. Çin'e kaçmaya çalışırken Vladivostok şehrinde yakayı ele veren Popkov'un, daha iyi şartlarda hapis yatabilmek için yetkililere cinayetleri itiraf ettiği belirtildi. Ancak Rus basını Mikhail Popkov'un bu konuda herhangi bir isteğinin kabul edilmeyeceğini yazdı.