Haberler > Dünya Haberleri > Stephen Hawking'ten korkutan açıklama

'ten korkutan açıklama

'ten insanlığın geleceğini ilişkin korkutan yeni bir tahmin geldi. 'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' belgeselinin 2. bölümünde ünlü fizikçi Hawking, nın devam etmesinin Dünya'da yaşamayı dayanılamaz kılacağını iddia ederek, "200-500 yıl sonra insanlığın kendine yeni bir yuva araması gerekecek" dedi.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 21:25 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 01:47
Stephen Hawking'ten korkutan açıklama

''in Favori Yerleri' belgeselinin yayınlanan 2. bölümünde nın Dünya'da yaşamı dayanılamaz hale getireceğini söyledi.
Hawking, sera etkisi sorununun çözülememesi halinde Dünya'nın Venüs'ün kaderini yaşayacağını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Hawking ayrıca "İklim değişikliğinin olmadığını savunan biriyle karşılaştığında onlara Venüs'e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım" dedi.

'İNSANLIĞIN YENİ BİR YUVA ARAMASI GEREKECEK'

Nitekim 'nın 2002 tarihli araştırmasına göre, Venüs gezegeni 4 buçuk milyar yıl önce Dünya gibi üzerinde su ve bitkilerin bulunduğu bir gezegendi, ancak ısınmanın etkisiyle okyanuslar buharlaştı ve günümüzdeki halini aldı.

Sera gazının etkisi gezegen yüzeyindeki sıcaklık 462 santigrat dereceye yükseldi. Hawking, Dünya'nın yaşının 4.5 milyar yıl olduğunu göz önünde bulundururarak, insanlığın 200-500 yıl sonra kendine yeni bir yuva aramasının gerekeceğini savundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Stephen Hawking'ten korkutan açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN