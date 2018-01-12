Tank çalıp markete girdi

Rusya
'nın
kuzeybatısındaki Murmansk bölgesine bağlı Apatity kasabasında yaşayan bir kişi, Rus ordusuna araç kullanmayı öğreten bir sürücü kursundan tank çalıp süpermarketin içine daldı. Kasabanın karlı yollarında önce bir arabayı ezen adam daha sonra süpermarkete daldı. Süpermarkete girip şarap çalan adam Rus polisi tarafından yakalandı. Rus televizyon kanalı Vesti, eylemi alkolün etkisi altında yapan adamın "bir şişe şarap" çalmakla suçlanarak gözaltına alındığını belirtirken, bu ilginç "hırsızlık" olayı sosyal medyada çok konuşulan bir konu oldu.