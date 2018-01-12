Trump olmayan uçağı sattı

Beyaz Saray
'da Norveç Başbakanı Erna Solberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD
Başkanı Donald Trump
, bu kez de "olmayan uçakları" Norveç'e sattı. Trump toplantı sırasında ABD'nin Norveç'e kasımda F-52 ve F-35 savaş uçakları teslimatına başladığını söyledi. Ancak bu isimde savaş uçakları üretmediği için salonda bir hareketlenme oldu. Salondaki geri dönüşten bir hata yaptığını anlayan Trump durumu, "Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş söz konusu" sözleriyle toparlamaya çalıştı. Ancak Trump yine de sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmaktan kurtulamadı. Twitter'da "The Hoarse Whisperer" isimli bir kullanıcı "F-52'ler, öyle gizli bir uçaktır ki, ordu bile adını duymamıştır. Lakin ben bu çok gizli görüntüyü ele geçirmeyi başardım. Paylaşmayın. Çok gizli" diyerek bir görsel paylaşımı yaptı. "Kevin" isimli kullanıcıysa "F-52 müthiş bir uçaktır" diyerek kağıttan yapılmış uçak tipinde bir maket görseli paylaştı.