Tunus’ta göstericiler marketleri yağmalıyor

Tunus
'ta ağırlaşan ekonomik koşullara karşı pazar günü başlayan protestolar, başkent Tunus ve dört ayrı kentte üçüncü gece de devam etti. Salı günü 20 kent ve kasabada kamu binaları, araçlar ve dükkanlara saldıran göstericiler bir süpermarketi de yağmaladı. 50 polisin yaralandığı olaylarda 237 gösterici tutuklandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile dün akşam birer telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın görüşmelerde Tunus'un birlik beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladığı öğrenildi.