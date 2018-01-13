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başkanlık muayenesinden geçti

ABD Başkanı 'ın ilk resmi sağlık muayenesinin sonuçlarının "mükemmel" olduğu bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 07:04
Donald Trump başkanlık muayenesinden geçti

'daki bir yılına ilişkin henüz yayımlanan ve Michael Wolff tarafından kaleme alınan "Ateş ve Öfke" başlıklı kitapta akli sağlığının iyi olmadığının iddia edilmesi üzerine Trump ilk kez "başkanlık muayenesi"nden geçti.

Virginia eyaletinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki muayenenin ardından Dr. Ronny Jackson yazılı olarak kısa bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada Dr. Jackson, "Başkanın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki muayenesi mükemmel geçti. Başkanın sağlığı mükemmel ve salı günü muayenenin bazı detayları hakkında brifing vermeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın hangi konularda muayene bilinmiyor ancak fizyolojik sağlığından ziyade psikolojik sağlığının incelenmesi gerektiği tartışılıyor.

Wolff'un "Ateş ve Öfke" kitabında Trump'ın zehirlenmekten korktuğu için genellikle fast-food zinciri McDonalds'tan hamburger sipariş ettirdiği yazıyor. Amerikan medyasına göre Trump'ın hamburgerin yanı sıra pizza ile çok pişmiş biftek de yediği ve bir öğünde iki porsiyon tatlı tükettiği iddia ediliyor.

Beyaz Saray muayeneye ilişkin bulguların tamamını duyurmak zorunda değil ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders eski başkanların paylaştığı sonuçların aynısını yayımlayacaklarını ifade etmişti.

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Donald Trump başkanlık muayenesinden geçti
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