Kasiyeri Maui sandılar

ABD'nin Hawaii eyaletinde anneleriyle alışveriş yapan iki kız kardeş kasiyeri animasyon karakteri "Hawaii'li Maui"ye benzetti. Bunun üzerine kasiyer William Va'ana, sosyal medya
da ünlü oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda, anneleri Rella Rivera ile alışverişe çıkan 8 yaşındaki Ryley ve 5 yaşındaki Rylyn, kasiyeri göstererek "Bu Maui" diye bağırmaya başlıyor. Ardından Va'ana küçük kızların bu ilgisini geri çevirmiyor ve bu benzerlikten ötürü, Maui gibi giyinerek çektirdiği fotoğrafları gösteriyor.