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'a bir darbe de Temsilciler Meclisi'nden

Temsilciler Meclisi Başkanı , 'ın bazı ve ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı "iğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesini eleştirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 01:43
Trump'a bir darbe de ABD Temsilciler Meclisi'nden

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı , Wisconsin-Milwaukee Üniversitesinde katıldığı bir forumda, Donald 'ın göçmenler için sarf ettiği "iğrenç ülkelerden geliyorlar" sözü için "çok talihsiz ve faydasız" yorumunu yaparak İrlandalı atalarının da geçmişte 'de "hor görüldüğünü" vurguladı.

Ryan, göçü "büyük bir hikaye" sözleriyle nitelendirdi ve memleketi Janesville'de yaşayan Haitililerin "harika vatandaşlar" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'daki bir toplantıda bazı ve ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "iğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesini kullandığı kaydedilmişti.

Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." dediği belirtilmişti.

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Trump'a bir darbe de ABD Temsilciler Meclisi'nden
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