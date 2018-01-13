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Trump'ın ırkçı sözlerinin ardından ilk istifa geldi

'nin John Feeley, ABD Başkanı 'ın bazı ve ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı "iğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesi üzerine istifa etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 20:53 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 01:44
Trump'ın ırkçı sözlerinin ardından ilk istifa geldi

Amerikan basınında ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, Feeley, sunduğu istifa mektubunda, bundan böyle ilkeleri gereği Trump yönetimine hizmet edemeyeceğini belirtti.

Feeley'in mektubunda, "Bir takım politikalara katılmasam bile başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemini imzaladığını, eğitimcilerinin bunu yapamayacağına kanaat getirirse onuruna yakışanın istifa etmek olacağını açıkça dile getirdiğini, bunun zamanının geldiğini" yazdığı ifade edildi.

Bakanlık, Feeley'in görevden ayrılacağını doğrularken, "9 Mart itibarıyla şahsi nedenlerle emekliye ayrılmaya" karar verdiğini bildirdi.

John Feeley, eski ABD Başkanı yönetimi sırasında 2015 yılı Temmuz ayında Panama Büyükelçiliğine atanmıştı.

ABD Başkanı 'ın, 'daki bir toplantıda bazı ve ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesini kullandığı kaydedilmişti.

Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." dediği belirtilmişti.

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Trump'ın ırkçı sözlerinin ardından ilk istifa geldi
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