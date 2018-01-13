Uluslararası toplumun sessizliği, İsrail'i cesaretlendiriyor

Filistin bayraklarıyla eyleme katılanlar, "Ahed Tamimi'ye özgürlük", "Filistin'in işgaline son" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı. Eylemciler, "Ahed'e özgürlük" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ÖZGÜR BIRAKILMALI"

Ahed Tamimi ve Filistin ile ilgili konuşmaların yapıldığı eylemde, broşürler de dağıtıldı.

Tamimi ailesi ve Filistinlilerin, İsrail askeri tarafından uğradığı saldırıların anlatıldığı broşürde, "İsrail ordusu, son 16 yılda her ay yaklaşık 11 çocuğu öldürüyor. Bütün bunlara rağmen İsrail artık cezasız kalmamalı.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan herkes, İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri de çocukların haklarının garanti altına alınması ve saygı duyulması için çalışmalı. Ahed Tamimi, annesi Neriman, kuzeni Nur ve İsrail hapishanelerinde tutulan bütün Filistinli çocuklar özgür bırakılmalı." ifadeleri kullanıldı.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLMAYAN BİR FİLİSTİN DEVLETİ OLAMAZ"

Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine, İsrail hapishanelerinde Tamimi ve yüzlerce çocuğun tutuklu bulunduğunu söyledi.

Filistinlilerin 70 yıldır işgal altında yaşadığını dile getiren Salman, Filistinlilerin diğer ülkelerde olduğu gibi sadece kendi ülkelerinde özgürce yaşamak istediklerini vurguladı.

Salman, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde doğduğunu ancak yıllardır yurt dışında yaşamak zorunda kaldığını aktararak, İsrail'in ailesini ziyaret etmek için birkaç günlüğüne bile ülkesine geri dönmesine izin vermediğini kaydetti.

Kadın hakları örgütü "Non Una Di Meno" üyesi Marita Cassan ise Filistin'de çocukların herhangi bir sebep veya yasal süreç olmadan hapse atıldığını söyledi.

Cassan, "450'den fazla çocuk şu an İsrail hapishanelerinde tutuluyor. Ahed Tamimi de İsrail hapishanelerindeki yüzlerce çocuğun sembolü. Bu durum kabul edilemez, uluslararası hukuka göre çocukları hapse atamazsınız. İsrail ne isterse yapıyor ve her seferinde hiçbir ceza almıyor. Asıl sorun, uluslararası toplumun sessiz kalması." diye konuştu.

"HERKES İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇMELİ"

Filistinli Tutuklularla Dostluk Derneği Başkanı Bassam Salih de İsrail'in Filistinlilere ve çocuklara karşı her türlü baskıyı uyguladığını dile getirdi.

Salih, İsrail'in BM kararlarına ve uluslararası hukuka uymadığını belirterek, "Filistinlileri ya öldürüyorlar ya da hapse atıyorlar. Ahed de onlardan biri. Kendi evinde bir askere karşı geldiği için herhangi bir yasal süreç olmadan hapse atıldı.

Çocuk haklarını savunan bütün uluslararası organizasyonlara çağrıda bulunuyoruz. Harekete geçin. İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yüzlerce çocuğu kurtarmak için İsrail'e karşı bir şeyler yapın. İsrail hapishanelerinde tutulan 7 binden fazla Filistinli için bir şeyler yapın." ifadelerini kullandı