Çantada 4 dosya var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada ve ABD Dışişleri Bakanlarının ortak ev sahipliğinde yarın düzenlenecek 'Kore Yarımadasında Güvenlik ve İstikrar Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşmesi planlanan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede 4 başlığı gündeme getirecek.

SEYAHAT UYARILARI: Ankara, geçtiğimiz gün ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı seyahat uyarısına aynı şekilde karşılık vermişti. İkili görüşmede, seyahat uyarılarının kaldırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunmanın yanı sıra turist sayılarının artırılması konusunda da atılabilecek adımların istişare edilmesi bekleniyor.

PKK İLE MÜCADELE: İkili görüşmede, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda ortak işbirliği seçeneklerinin masaya yatırılacağı öğrenildi. Ayrıca, Irak'ta PKK'nın faaliyetini durdurmaya yönelik olası adımlar da görüşülecek.

TERÖRİST ELEBAŞI İADE EDİLMELİ: Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası saldırının sorumlusu olan terör örgütü FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için ABD'den talepte bulunmuştu. Çavuşoğlu, mevkidaşına Türkiye'nin iade talebini yenileyecek.

ABD, TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE DESTEĞİNİ ÇEKMELİ: Bakan Çavuşoğlu, Bakan Tillerson'a ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü YPG/PYD'ye desteğinin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısında bulunacak. ABD'nin bu tutumundan vazgeçmesi gerektiği hatırlatılacak ikili görüşmede ayrıca, ABD ordusunun 400 PYD'liye özel eğitim verilmesi ve YPG'nin kontrol altındaki bölgeye ABD'li diplomatların ziyareti iddiaları da masaya yatırılacak.