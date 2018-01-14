Gökten düşen elmas taşlar Güneş’ten eski

Mısırlı jeolog Aly Barakat tarafından 1996'da yeryüzüne çıkarılan ve "Hypatia" ismi verilen elmas kaplı taşların, Güneş
ve etrafındaki gezegenlerden daha eski olabileceği ortaya çıktı. Güney Afrika
merkezli Johannesburg Üniversitesi araştırmacıları, gizemli Hypatia taşlarının yapısını ileri görüntüleme teknikleri ile inceledi. Bilim insanları, Hypatia taşlarının Güneş sisteminde daha önce eşine rastlanılmamış mikromineraller içerdiğini kaydetti. Ayrıca, Dünya'ya düşen orijinal taşın birkaç metre çapında olduğu ancak parçalanarak küçük parçalara ayrıldığı da belirlendi. Geochimica et Cosmochimica Acta isimli bilim dergisinde yayımlanan çalışmada, meteor ve kuyrukluyıldızlarda görülmeyen oranlarda kimyasallar içeren taşlar hakkında iki teori ortaya atıldı. Birinci teori, Hypatia'nın Güneş sisteminden önce var olan bir meteorun parçası olduğuna ve milyonlarca yıl sonrasından yerçekimine kapılarak Dünya'ya düştüğüne dayanıyor. İkinci teoride ise, meteorun Güneş sistemini oluşturan toz bulutuyla meydana geldiğini ileri sürüyor. Doktor Marco Andreoli, "Bunların, güneş sistemimiz içinde benzeri yok" dedi.