Son Dakika Haberi: Yemen'de Husilere hava saldırısı

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Beyda kentinde Husilere ait mevzilere yoğun hava saldırısı düzenlediği, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) Beyda'daki liderlerinden Hüseyin el-Humeykani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların Beyda kentine bağlı Kıyfa bölgesinde Husilere ait mevzilere yoğun hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

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ÖLÜ VE YARALILAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Humeykani, saldırıda ayrıca bölgede bulunan bazı askeri araçların imha edildiğini aktarırken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

HDG'nin Beyda'daki saha sorumlusu Abdulaziz Ahmed de dün, koalisyon güçlerine ait uçakların Beyda kentine bağlı Riyam bölgesinde Husilere ait bir karargahı bombaladığını, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.