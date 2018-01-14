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Son dakika! Peru'da çok şiddetli

Reuters haber ajansı, Peru'da 7.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.1.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 13:17
Son dakika! Peru'da çok şiddetli deprem
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Son dakika! Peru'da çok şiddetli deprem
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