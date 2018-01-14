Trump’a tepki yağıyor

Amerikan Washington Post gazetesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine göç veren bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerini 'lağım çukuru' olarak tanımladığını yazmasının ardından Trump'a tepkiler sürüyor. Irkçılıkla suçlanan ABD Başkanı, haberleri yalanladı. Ancak toplantıda bulunan bir yetkili, "lağım çukuru" ifadesini defalarca kullandığını ileri sürdü. Afrika Birliği, Trump'ın ifadelerini "çirkin, ırkçı ve yabancı düşmanı" olarak değerlendirdi ve "Özür bekliyoruz" dedi. Haiti hükümeti, ırkçı ve aşağılayıcı sözlerin ülkede derin sarsıntı yarattığını belirterek sözkonusu ifadeleri kınadı. El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren, Trump'ın ifadelerinin halkının onuruna saldırdığını ifade etti. İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, ifadeleri "ırkçılık" olarak nitelendirdi.

SAĞLIĞI 'MÜKEMMEL'

ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi sağlık muayenesinin sonuçları açıklandı. Akıl sağlığının iyi olmadığının iddia edilmesi üzerine Trump ilk kez "başkanlık muayenesi"nden geçti. Trump'ı muayene eden Dr. Ronny Jackson, "Başkanın sağlığı mükemmel ve salı günü muayenenin bazı detayları hakkında brifing vermeyi dört gözle bekliyorum" dedi.