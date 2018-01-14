Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump’a tepki yağıyor

’a tepki yağıyor

Giriş Tarihi: 14.1.2018
Trump’a tepki yağıyor

Amerikan gazetesinin Başkanı Donald 'ın ülkesine göç veren bazı ve Afrika ülkelerini 'lağım çukuru' olarak tanımladığını yazmasının ardından Trump'a tepkiler sürüyor. Irkçılıkla suçlanan ABD Başkanı, haberleri yalanladı. Ancak toplantıda bulunan bir yetkili, "lağım çukuru" ifadesini defalarca kullandığını ileri sürdü. Afrika Birliği, Trump'ın ifadelerini "çirkin, ırkçı ve yabancı düşmanı" olarak değerlendirdi ve "Özür bekliyoruz" dedi. Haiti hükümeti, ırkçı ve aşağılayıcı sözlerin ülkede derin sarsıntı yarattığını belirterek sözkonusu ifadeleri kınadı. El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren, Trump'ın ifadelerinin halkının onuruna saldırdığını ifade etti. İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, ifadeleri "ırkçılık" olarak nitelendirdi.

SAĞLIĞI 'MÜKEMMEL'
ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi sağlık muayenesinin sonuçları açıklandı. Akıl sağlığının iyi olmadığının iddia edilmesi üzerine Trump ilk kez "başkanlık muayenesi"nden geçti. Trump'ı muayene eden Dr. Ronny Jackson, "Başkanın sağlığı mükemmel ve salı günü muayenenin bazı detayları hakkında brifing vermeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump’a tepki yağıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN