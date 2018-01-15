‘Bize Türkiye kucak açtı’

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD
) koordinasyonunda başta Kızılay ve Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) olmak üzere onlarca STK, çatışmalardan kaçan sivillere kucak açtı. Türkiye sınırına yakınlarında açılan çadır kamplara yüz binin üzerinde sivil yerleştirildi. SABAH, tansiyonun yükseldiği İdlib
'e girdi. Milyonlarca insanın kamplarda yaşadığı bölgede ateş çemberinden kaçan Suriyelilerin hikayelerini dinledi. Ölümden kaçanlar, kendilerine koşulsuz şartsız kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.
Esad rejiminin İdlib'in güneyinde başlattığı çatışmaların ardından göç edenlerin sayısı 280 bini buldu. Korku içinden evlerini terk eden Suriyeliler, Türkiye sınırının sıfır noktasındaki kamplara yerleştirildi. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu aileler, kendileri için hazırlanmış çadırlarda yeni evlerine kavuştu. Sağlık kontrollerinden geçirilen Suriyeliler'e, gıda, giysi ve temizlik malzemelerinden oluşan koliler dağıtıldı. Arkasında acı dolu hikayeler bırakarak yeni evlerine kavuşan Suriyeliler, yaşadıkları korkunç günleri anlattı. O Suriyelilerden biri olan Rahime Abdullah, "Bombardıman günlerce sürdü. Hiçbir şeyimizi almadan yola çıktık. Ne bir lokma ekmeğimiz var ne giyecek bir kıyafetimiz. Çocuklarımız perişan. Türkler bizi kurtarıp buraya getirdi. Çadır verdi, kıyafet verdi, yiyecek verdi. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
"BUNCA ÖLÜM YETMEDİ Mİ?"
Kızlarıyla birlikte odun ateşinde ekmek yapan Kerime İsa da, "Hama'da evimiz vardı. Saldırılarda yıkıldı. Buraya geleli bir 4 gün oldu. Un dağıtmışlardı, ekmek yapıyorum şimdi çocuklarımla birlikte. Yiyecek bir şeyimiz yok. Yıllardır acı içinde yaşıyoruz. Sürekli ölüyoruz, bombalanıyoruz. Yaşadığımız bunca ölüm yetmedi mi? Türkiye'den başka bize kimse sahip çıkmıyor" diye konuştu.
REJİM GERİ ÇEKİLİYOR
Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki stratejik Ebu Zuhur askeri havaalanı çevresinde muhalif ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam ile çatışan Beşar Esad ve destekçileri, geri çekilmeye devam ediyor. Heyet Tahrir Şam, karşı saldırılarında Ebu Zuhur askeri havaalanının güneyindeki 5 köyü ele geçirdi. Rejim güçleri, hafta içi bir kilometre yakınına ulaştıkları havaalanının yaklaşık 6-7 kilometre uzağına çekilmiş oldu.
'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İdlib'de Türkiye tarafından kurulan çadır kampları ziyaret etti. Güllüoğlu, "Türkiye saldırıların son bulması için elinden geleni yapıyor ama saldırılar devam ederse bize sadece kamp kurmak düşecek" diye konuştu.