‘Her tehdidi bertaraf etmeye muktediriz’

Türkiye
, ABD
öncülüğündeki koalisyonun Suriye
'de sözde "sınır güvenlik gücü" adı altında 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararına çok sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı
, bu konuda koalisyon üyesi olmasına rağmen Türkiye'ye danışılmadığına dikkat çekerek, "Tek taraflı adımları koalisyona mal ederek açıklamak, DEAŞ
'la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye'nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesine yer verildi.
MÜDAHALE HAKKIMIZ MAHFUZ
ABD'nin endişe verici adımlar attığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da şunları kaydetti: Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."