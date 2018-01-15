Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kaliforniya’da ölü sayısı 19 oldu

Kaliforniya’da ölü sayısı 19 oldu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
Kaliforniya’da ölü sayısı 19 oldu
'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Polis yetkilileri, eyaletin sahil kesiminde yaşanan afette yeni bulunan kurbanlarla kayıp sayısının 5'e düştüğünü açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yetkililer, her geçen dakika canlı kurtarma umudunun azaldığına dikkat çekiyor. Salı günü bastıran yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarından 28 kişi de yaralanmıştı. 300 ev hasar görmüştü. Konutu zarar gören ev sahiplerinin arasında ABD'li talk show sunucusu de bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaliforniya’da ölü sayısı 19 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN