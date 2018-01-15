Kaliforniya’da ölü sayısı 19 oldu

ABD
'nin
Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel
ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Polis yetkilileri, eyaletin sahil kesiminde yaşanan afette yeni bulunan kurbanlarla kayıp sayısının 5'e düştüğünü açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yetkililer, her geçen dakika canlı kurtarma umudunun azaldığına dikkat çekiyor. Salı günü bastıran yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarından 28 kişi de yaralanmıştı. 300 ev hasar görmüştü. Konutu zarar gören ev sahiplerinin arasında ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey
de bulunuyor.