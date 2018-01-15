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"Nükleer silahsız dünya, maalesef imkansız"

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, n Yasaklanması Anlaşması ile ilgili, '', ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez.'' dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 01:53
Nükleer silahsız dünya, maalesef imkansız

Stoltenberg, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası"nda yaptığı konuşmada, "Nükleer silahsız dünya'' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu belirtti.

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, '', ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, 'nun terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım.

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Bu nedenle NATO, Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM'de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

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