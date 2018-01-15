Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Pentagon’dan sınırda kirli tezgâh

Pentagon’dan sınırda kirli tezgâh

’de Esad rejimine karşı kurulan liderliğindeki koalisyon, yine tehlikeli bir girişimde bulundu. ABD, Türkiye sınırına 30 bin kişilik ‘terör ordusu’ kuracağını açıkladı

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
Pentagon’dan sınırda kirli tezgâh
önderliğindeki koalisyon, Türk medyasındaki haberleri onaylayarak terör örgütü PKK'nın silahlı kolu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile birlikte sınır muhafız ordusu adı altında 30 bin kişilik bir terör ordusu kuracağını açıkladı. Bu ordu için ilk etapta 230 kişinin eğitim gördüğü belirtilirken, 30 bin kişilik gücün 15 bin kadarının daha önce SDF'te görev yapan militanlardan olacağı söylendi. Koalisyon, diğer 15 bin kişilik gücün ise sıfırdan eğitilerek söz konusu orduya katılacaklarını bildirdi. "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" (BSF) adı verilen bu ordunun, Suriye-Türkiye sınırı, Suriye-Irak sınırı ve Fırat Nehri Vadisi'nin Batı ve Güney sınırına yerleştirileceğini söyleyen koalisyon, sınır birliklerinin bölgenin etnik kompozisyonuna göre oluşturulacağını belirtti. Buna göre Türkiye-Suriye sınırına YPG'liler yerleştirilirken, diğer bölgelere Arap ağırlıklılar konumlandırılacak.
Tüm güçlerin YPG önderliğindeki SDF tarafından komuta edileceği vurgulanan açıklama, bu sınır birliklerinin aynı zamanda Esad ve Rusya'nın elinde tuttuğu Deyrezzor bölgesine de yerleştirileceğini gösteriyor. Geçen hafta söz konusu orduyla ilgili haberlerin Türk medyasına yansıması üzerine, ABD'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı Phil Kosnett, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarılmış ve Türkiye'nin rahatsızlığı iletilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pentagon’dan sınırda kirli tezgâh
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN