Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Rusya'da okulda bıçaklı saldırı!

Son dakika: 'da okulda bıçaklı saldırı!

'nın Perm kentindeki bir okulda iki kişi bıçakla saldırdı. 8 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 10:34
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rusya'da okulda bıçaklı saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN