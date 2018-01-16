Al Sani’nin ailesinden BAE için suç duyurusu

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE
) "alıkonulduğu" yönünde ailesinin şikayette bulunduğu bildirildi. Aileden şikayet aldıklarını duyuran Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi, bu durumun "tüm uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile normlarına aykırı olduğu" ve "Şeyh Abdullah'ın hayatından BAE yönetiminin sorumlu olduğunu" açıkladı. Kardeşi Şeyh Halid de Şeyh Abdullah'ın alıkonulduğu Abu Dabi
'de hastaneye kaldırıldığını belirtti.