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Al Sani’nin ailesinden için suç duyurusu

Giriş Tarihi: 16.1.2018
Al Sani’nin ailesinden BAE için suç duyurusu
Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde () "alıkonulduğu" yönünde ailesinin şikayette bulunduğu bildirildi. Aileden şikayet aldıklarını duyuran Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi, bu durumun "tüm uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile normlarına aykırı olduğu" ve "Şeyh Abdullah'ın hayatından BAE yönetiminin sorumlu olduğunu" açıkladı. Kardeşi Şeyh Halid de Şeyh Abdullah'ın alıkonulduğu 'de hastaneye kaldırıldığını belirtti.
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Al Sani’nin ailesinden BAE için suç duyurusu
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