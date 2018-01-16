Bağışıklık sistemine hasar veriyor

Almanya merkezli Bonn Üniversitesi araştırmacıları, yüksek kalorili ve yağlı besinlerin bağışıklık sisteminde hasara neden olabileceğini bildirdi. Cell bilim dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, bilim insanları bir ay boyunca fareleri aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu yiyeceklerle besledi. Çalışmanın sonucunda, bağışıklık sisteminin, sağlıksız besinlerle bakteriyel enfeksiyonlara aynı reaksiyonu verdiği gözlemlendi. Araştırma ekibi, uzun süreli fast food tüketiminin, bağışıklık sisteminde geri döndürülemeyecek kalıcı hasarlara sebep olduğunu tespit etti. Bu durumun, damar sertliği ve diyabet gibi hastalıkları da tetiklediği bildirildi.

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