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Deneuve’den MeToo mektubu için özür

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Giriş Tarihi: 16.1.2018
Deneuve’den MeToo mektubu için özür

Fransız oyuncu , geçen hafta kendisiyle birlikte 100 kişinin kaleme aldığı ve gazetesinde yayımlanan mektubunda #BenDe (#MeToo) kampanyasıyla ilişkili olarak "Erkeklerin kadınlara kur yapmakta özgür olması gerektiği" belirtilmişti. 'da yayımlananan Libération gazetesinde pazar günü yer alan mektubunda ise Deneuve, "Le Monde'da yayımlanan mektubun ardından bu iğrenç hareketlerden ötürü mağdur olan ve incinen herkesi kucaklıyorum. Sadece onlardan özür diliyorum" dedi.

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Deneuve’den MeToo mektubu için özür
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