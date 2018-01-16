Deneuve’den MeToo mektubu için özür

Fransız oyuncu Catherine Deneuve, geçen hafta kendisiyle birlikte 100 kişinin kaleme aldığı ve Le Monde gazetesinde yayımlanan mektubunda #BenDe (#MeToo) kampanyasıyla ilişkili olarak "Erkeklerin kadınlara kur yapmakta özgür olması gerektiği" belirtilmişti. Fransa'da yayımlananan Libération gazetesinde pazar günü yer alan mektubunda ise Deneuve, "Le Monde'da yayımlanan mektubun ardından bu iğrenç hareketlerden ötürü mağdur olan ve incinen herkesi kucaklıyorum. Sadece onlardan özür diliyorum" dedi.

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