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Dilenciler cenneti:

Dünyanın dört bir yanından turist vizesiyle ’ye gelen çoğu profesyonel dilencilerin aylık kazancı yaklaşık 70 bin doları buluyor

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Dilenciler cenneti: Dubai
Gösterişli binaları ve zengin sakinleriyle tanınan , "dilencilerin cenneti" olarak anılmaya başlandı. merkezli haber kuruluşları, dünyanın dört bir yanından turist vizesiyle şehre gelen profesyonel dilencilerin aylık kazancının yaklaşık 70 bin doları bulduğunu yazdı. Polis, bunu duyan Arap ve çetelerin de şehre profesyonel dilenciler gönderdiğini kaydetti. Üst düzey bir belediye yetkilisi günde en az 2 bin dolar kazanan profesyonel dilencilerin özellikle cuma günleri camilerin önünde dilendiğini söyledi. Yerel haber kuruluşlarına göre; profesyonel dilenciler özellikle zengin görünüşlü kişileri seçiyor ve onlara ailesinin sokaklarda uyuduğuna veya savaş bölgesinden kaçtığına dair üzücü hikâyeler anlatarak önemli miktarda para istiyor. BAE Devlet Başkanı Halife Bin Zayid El Nahyan'ın 2017'yi şefkat yılı ilan edilmesinin, profesyonel dilencilerin kazancını artırdığı belirtiliyor.
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Dilenciler cenneti: Dubai
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