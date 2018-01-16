Filistin Merkez Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin, FKÖ Yürütme Kurulundan, İsrail tarafından Filistin devleti tanınıncaya kadar İsrail'i tanıma konusunu askıya almasının istendiği bildirildi.

Merkez Konseyinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen ve iki gün süren 28'inci dönem toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.

Konsey Başkanı Selim ez-Zanun tarafından kamuoyuna duyurulan bildirgeye göre, Yürütme Kurulundan, İsrail tarafından Filistin devleti tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ü ilhak planını iptal edinceye ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar İsrail'i tanıma konusunu askıya alması istendi. Ayrıca, İsrail ile tüm güvenlik koordinasyonunu durdurma ve FKÖ ile İsrail'in 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Anlaşması'nın getirdiği ekonomik bağımlılık ilişkisinden kurtulma kararı alındı.

Bildirgede, FKÖ ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın "daimi barış sağlanıncaya kadar olan geçiş döneminde Filistin yönetiminin kurulmasını" öngören maddesinin geçerliliğinin kalmadığı kaydedildi.

TRUMP'IN KARARINA KINAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının kınandığı bildirgede, "ABD, Kudüs kararıyla, İsrail'le yürütülen barış sürecindeki arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. ABD ancak söz konusu kararı iptal ederse barış sürecine dahil olabilir." ifadelerine yer verildi. Bildirgede, ABD'nin Ortadoğu barış süreciyle ilgili uluslararası kanunlara aykırı fikir ve projelerinin kabul edilmediği ve Arap Barış Planı'na bağlı kalınacağı vurgusu yapıldı.

Uluslararası topluma İsrail işgalinin son bulması, Filistin devletinin bağımsızlığını kazanması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan topraklarda tam egemenlik hakkını kullanması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısının yapıldığı bildirgede, geçici çözümlerin ve İsrail devletinin Yahudi kimliğinin tanınmayacağı ifade edildi.

Konsey ayrıca, İsrail yerleşim birimlerinin boykot edilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirketlere dair veri tabanının yayımlaması için dünya ülkeleriyle çalışmaya devam etme kararı aldı.

"ULUSAL UZLAŞI ANLAŞMALARINA BAĞLI KALINACAK"

Mayıs 2011 ile Ekim 2017'de imzalanan ulusal uzlaşı anlaşmalarına bağlı kalınacağını belirten Konsey, uzlaşının sağlanması ve uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevini icra edebilmesi için gerekli desteğin verilmesi çağrısı yaptı.

"KURUL KARARLARIN UYGULANMASI İÇİN YAKIN ZAMANDA TOPLANACAK"

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, kurulun, FKÖ Merkez Konseyinde alınan kararların uygulanması amacıyla yakın zamanda toplanacağını bildirdi.

Filistin Televizyonuna konuşan Mecdelani, "FKÖ Yürütme Kurulu, Filistin devletinin hükümeti, konseyin kararlarını takip etme yetkisine sahip yürütme makamıdır. Alınan kararları uygulamakla yükümlüdür." dedi.

Mecdelani, kurulun bu amaçla yakın zamanda toplanacağı bilgisini paylaştı.

"İSRAİL'LE İLİŞKİ KONUSU İKİ ŞARTA BAĞLIDIR"

İsrail'le ilişki meselesinin iki koşula bağlı hassas bir konu olduğunu vurgulayan Mecdelani, "Bunlardan ilki İsrail'in, Filistin devletini tanıması, ikincisi yerleşim birimleri inşasını ve Doğu Kudüs'ün ilhakı planını durdurmasıdır. Büyük bir sorumlulukla bu konuyu Yürütme Kuruluna bıraktık ki İsrail'in tanınmasının askıya alındığını ilan edeceği vakti kendisi belirlesin."

Mecdelani, konseyin kararlarıyla ilgili yapılan oylamada 72 üyenin lehte, 3 üyenin aleyhte oy kullandığını, 10 üyenin de çekimser kaldığını aktardı.

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN MERKEZ KONSEYİ BİLDİRGESİNE ELEŞTİRİ

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden Ömer Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FHKC, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Fida Partisi ile Ulusal Girişim Hareketinin bildirgeyle ilgili bazı eleştirilerinin olduğunu söyledi.

Bildirgede açık ve net bir dil kullanılmadığını belirten Şehade, bu metnin açıklandığı atmosferin özellikle Filistin meselesinde yaşanan krizle ilgili kullanılan ifadelerdeki üstü kapalılığa yansıdığına dikkati çekerek, "Oslo Anlaşması'nı sonlandırma, İsrail'i tanımaktan vazgeçme, güvenlik koordinasyonunu ve ekonomik bağlılığı sonlandırma konusunda net bir karar alınmadı." dedi.

"FKÖ Yürütme Kurulundan alınan kararları uygulamasını istemek, bu kararların dönüp dolaşıp yeniden Merkez Konseyinin önüne gelmesi korkusunu doğuruyor." ifadesini kullanan Şehade, FKÖ yöneticilerinin, hala müzakere masasına dönmeyi ve ABD'nin de görüşmelere yeniden başlamasında rol oynamasını umut ettiğini savundu.