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’da alzheimer alarmı

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Giriş Tarihi: 16.1.2018
Japonya’da alzheimer alarmı

Dünyanın en kalabalık yaşlı nüfuslarından birini barındıran 'da, alzheimer ve bunama sorunları toplumun geniş bir kesimine yayılınca hükümet duruma el attı. Araştırmacılar 2025 itibariyle 65 yaş üstü nüfusta, her beş kişiden birinin alzheimer'dan mustarip olacağını tahmin ediyor. Öngörülere göre alzheimer'a yakalanan kişilerin sayısı 7.3 milyona ulaşırken, büyük şehirlere yakın bölgelerde bu hastalıkla mücadele eden kişilere uyumlu yerleşim birimleri ve alanında uzmanlaşmış bakıcılar için yatırımlar yapılıyor.

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Japonya’da alzheimer alarmı
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