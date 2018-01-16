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Kolombiya'da büyük facia!
Kolombiya
'da büyük facia!
Giriş Tarihi: 16.1.2018
14:03
Güncelleme Tarihi: 16.1.2018
15:19
Kolombiya
'da iki kenti birbirine bağlayan köprü karayolundaki köprü inşaatı çöktü.
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