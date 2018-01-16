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'da büyük facia!

Giriş Tarihi: 16.1.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 15:19
Kolombiya'da büyük facia!

'da iki kenti birbirine bağlayan köprü karayolundaki köprü inşaatı çöktü.

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Kolombiya'da büyük facia!
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