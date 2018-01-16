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'da köprü inşaatında çökme: 9 ölü, 8 yaralı

'nın Villavicencio kenti ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprü inşaatının çökmesi sonucu 9 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 07:58 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 07:59
Kolombiya'da köprü inşaatında çökme: 9 ölü, 8 yaralı

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden () yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında sona gelinen Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 9 işçinin öldüğü, 8 işçinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralılardan 7'sinin bölgesinden çıkarıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, UNGRD, Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiyeye bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise uzunluğu 446 metreyi bulan ve inşası tamamlanmak üzere olan köprüdeki kaza sonucu işçilerin yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düştüğü ifade edildi.

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Kolombiya'da köprü inşaatında çökme: 9 ölü, 8 yaralı
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