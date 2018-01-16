Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!

'dan kritik açıklaması!

, 'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 18:52
NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!

Bir yetkilisi, AA muhabirinin terör örgütü /'nın ordulaşma çabasına değinerek, "Sınırı ihlal edilen 'ye yönelik yükümlülükleri kapsamında NATO'nun ne tür tedbirler aldığı" şeklindeki sorusu üzerine, "Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edilecek." yanıtını verdi.

Türkiye'nin çok değer verilen bir müttefik olduğuna vurgu yapan NATO yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO, Türkiye'ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım etmeye devam ediyor. Türkiye'nin 'den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi () uçuşlarını geliştirdik ve 'nin doğu kısmında donanma varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO'nun Türkiye'nin savunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor."

NATO'nun terör örgütü 'a karşı uluslararası koalisyonunun üyesi olduğunu hatırlatan NATO yetkilisi, NATO'nun Suriye'de saha varlığının bulunmadığını bildirdi.

Yetkili, bu çerçevede NATO'nun koalisyona AWACS gözetleme uçaklarıyla ve Iraklı güçlere eğitim vererek, destek sağladığını savundu.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı bugün Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, NATO'ya yönelik serzenişleri olduğunu belirterek, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da 'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar, görüşecekler." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN