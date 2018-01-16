‘Saatli bomba’ya karşı kan testi

Atardamar duvarında oluşan baloncuk şeklindeki genişlemelere verilen isim olan ve çoğu vakada ani ölümleri getiren anevrizma üzerinde yapılan araştırmalar, "saatli bomba" adıyla anılan bu tıbbi sorunu önceden tespit edebilme konusunda ümit doğurdu. Fransız bilim insanları, ANGPTL6 isimli bir DNA'da yaşanan mutasyon yüzünden bu DNA'nın protein üretimini yarı yarıya azalttığını, bu durumun da anevrizma riskini ciddi oranda artırdığını ortaya çıkardı. Yetişkinlerin yüzde 3'ünde görülen ve görüldüğü kişilerin yarısının ölümüne neden olan anevrizma hakkında uzmanlar "Anevrizma görülen kişiler hayatta kalsa bile yaşam kalitelerinde ciddi düşüşler gözlemleniyor. Kimileri daimi felç geçirirken kimileri de hafıza kaybı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

BASİT BİR UYGULAMA

Şimdiye kadar önceden tespit edilme yöntemi bulunmayan anevrizmanın, bu araştırmaların ortaya çıkaracağı kan testleri sayesinde öngörülebileceği söyleniyor. Nantes Merkez Hastanesi'nde gerçekleştirilen deneyler sonrası keşfedilen kan testinin basit şekilde uygulanabildiği ve başarılı bir yüzdeyle anevrizmaları önceden tahmin edebildiği kaydedildi. Araştırma The American Journal of Human Genetics adlı tıbbi makale dergisinde de yayımlandı.