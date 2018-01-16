Şi ile Trump telefonda görüştü

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) iki liderin yaptıkları görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelerin yanı sıra ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığını duyurdu.

Görüşmede, Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğinin iki ülkeye somut faydalar sağladığını söyleyen Şi'nin, tarafların ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı'nın Pekin ve Washington yönetimlerinin hassas konuları yapıcı bir şekilde ele almasının gerekliliğine işaret ettiği belirtildi.

Şi'nin ayrıca Çin ve ABD orduları arasında uyuşturucu ile mücadele, insani, bölgesel ve uluslararası meselelerde iş birliğinin teşvik edilmesinin önem taşıdığını dile getirdiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump'ın da Çin ile üst düzey temasları güçlendirmek, ikili ticaret ve ekonomi alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini aktardığı kaydedildi.

KORE YARIMADASI KONUSU

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelere değinerek, bu bölgenin nükleer silahlardan arındırılması, diyaloğun tekrar başlaması için uygun şartların oluşturulması ve mevcut kazanımların sürdürülmesi için tarafların çaba sarf etmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın ise Pekin yönetiminin söz konusu meselede rolüne büyük önem verdiklerini ve bu meselede Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediklerini söylediği vurgulandı.