Son Dakika Haberi: Sırp lider Kosova’da öldürüldü!

Kosovalı Sırp politikacı Oliver Ivanovic, Salı sabahı ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan GI SDP lideri, hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Ivanovic, Kosova'da Sırpların yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde en önemli isimlerden biriydi.

Kosova Meclisi'nin 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Sırpların yoğun yaşadığı kuzey bölgelerinde bu karar şiddetli bir şekilde protesto edilmişti.

Kosova Mahkemesi, 1998-1999 savaşındaki savaş suçlarından dolayı Ivanovic'i suçlu bulmuştu. Ancak üst mahkemenin kararı bozmasının ardından, Ivanovic'in yeniden yargılanmasına hükmedilmişti.

SIRBİSTAN KOSOVA'YI BOMBARDIMANLA KAYBETMİŞTİ

Sırbistan eski eyaleti Kosova'nın kontrolünü Arnavutlar ve Sırplar arasında iki yıl süren savaşın ardından Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü (NATO)'nun 1999'da yaptığı 78 günlük bombardıman sonucunda kaybetmişti.

Kosova'da halen NATO önderliğindeki Kosova Barış Gücü ve Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Adalet ve Polis Misyonu kuvvetleri bulunuyor.

Kosova 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş ancak Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımamıştı.