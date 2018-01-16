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'dan 'in planına tepki

, 'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde ek konutlar inşa etme planını kınadı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad açıklama yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 17:45
Suudi Arabistan'dan İsrail'in yeni konut planına tepki

'in Batı Şeria'da binden fazla inşa etme kararının Bakanlar Kurulu tarafından kınandığını belirten Avad, söz konusu kararı uluslararası toplumun iradesine "açıkça meydan okumak" olarak nitelendirdi.

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Avad ayrıca, halkının haklarına karşı açık bir müdahale olan bu kararın, işgal güçlerinin bağımsız Filistin devletinin kurulmaması için attığı adımların bir parçası olduğunu ifade etti.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine binden fazla ek konut inşa etme kararını onayladığı bildirilmişti.

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Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

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Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

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Suudi Arabistan'dan İsrail'in yeni konut planına tepki
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