Tunus'ta huzur bozmak isteyenler belli!

Merzuki AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE ve Fransa'yı, Tunus'taki güvenlik ve istikrarı bozmaya çalışmakla suçlayarak, "Bu, karşı devrimleri desteklemek suretiyle oluyor." dedi.

Arap haklarının iradesinin aksine olan karşı devrimlerin birleştiği gibi Arap Baharı devrimlerinin de kendi arasında birleşmesi ve iş birliği yapmasını isteyen Merzuki, "Tunus'taki protestolar ve gösteriler çok doğal, ancak bunlar barışçıl ve provokasyonsuz olmalı." ifadelerini kullandı.

Merzuki, Tunus ordusunun siyasi hayata müdahale etmediğine dikkati çekerek, "Tunus'ta devrim oluşumları karşı devrim gibi birleşmez ise devrim ve ilkeleri yıkılacaktır." diye konuştu.

Tunus hükümeti, yeni bütçenin getirdiği hayat pahalılığından etkilenen düşük gelirli ailelere 40 milyon dolarlık sosyal yardım; 200 bin aileye de ücretsiz sağlık hizmetinin sağlanacağını açıklamıştı.