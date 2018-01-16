Türkiye’den ABD ve İsrail’e tepki

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımı keseceğini açıklayan ABD'ye Türkiye
tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı
'nın açıklamasında ABD'nin açıklamaları ile İsrail
hükümetinin ajansın mülteci sorununun kaynağı olduğuna dair beyanlarının "kaygı verici" olduğu belirtildi. Açıklamada Türkiye'nin UNRWA'nın 2018 Temmuz ayından itibaren üstleneceği başkanlığı çerçevesinde, ajansa mali desteğin arttırılmasına yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunmaya devam edeceği belirtildi. Bu arada işgal altındaki Batı Şeria'da dün çıkan olaylar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından vurulan Ahmed Abdulcabir Muhammed Selim (24) isimli Filistinli şehit oldu.