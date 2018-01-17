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harekatına 'den açıklama

öncülüğündeki karşıtı koalisyon sözcüsü Dillon: operasyonuna karşı 'i destekleyip desteklemeyeceklerine yönelik soruya, operasyon alanımız değil. 'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 01:49
Afrin harekatına ABD'den açıklama

öncülüğündeki karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, " operasyon alanımız değil. 'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Dillon, "koalisyonun, DEAŞ'ı ve 'nin belirlenmiş alanlarından çıkarmak ve bölgesel istikrarı artırmak için müteakip operasyonlar yapma misyonunun değişmediğini" kaydetti.

/'nın 'deki unsurlarını destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruyu ise Dillon, "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." şeklinde yanıtladı.

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Afrin harekatına ABD'den açıklama
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