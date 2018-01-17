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haftada bin 500 Arakanlı iade edecek

Giriş Tarihi: 17.1.2018
Bangladeş haftada bin 500 Arakanlı iade edecek

Ağustos ayından bu yana 'ın Rakhine eyaletinden 650 binden fazla Rohingya'nın kaçtığı , haftada bin 500 Aramanlı'nın Myanmar'a iade edileceğini açıkladı. Myanmar ile sınırına kurduğu Cox Bazar Kampı'nda Myanmar ordusu ve radikallerin soykırımından kaçan Arakanlıları yerleştiren Bangladeş, iki yıl içinde tüm Arakanlıların iade edilmesi yönünde Myanmar ile anlaşma sağlandığını bildirdi. Uluslararası yardım kuruluşları ve ise anlaşmayla ilgili endişeli olduklarını bildirdi. BM sözcüsü, "Sadece kendisini güvende hissedecek olanların dönüşüne izin verilmeli" dedi.

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Bangladeş haftada bin 500 Arakanlı iade edecek
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