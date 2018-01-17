Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Bir yılda 2 binden fazla yalan

Bir yılda 2 binden fazla yalan

Giriş Tarihi: 17.1.2018
Bir yılda 2 binden fazla yalan

ABD Başkanı Donald 'ın açıklama ve iddialarını analiz eden gazetesi, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasının bir yılını dolduracak olan Trump'ın 355 günde 2 binin üzerinde yanlış beyanda bulunduğunu açıkladı. Trump'ın günde ortalama 5,6 yanlış beyanda bulunduğunu belirten Washington Post, Trump'ın yanlış olduğu ispatlanan bazı beyanlarının tekrar ettiğine de vurgu yaptı. Gazete, Trump'ın en çok yanlış beyanı sağlık ve sosyal yardım kanunları hakkında yaptığını, bu iki konudaki yanlış beyanlarını 61 kez tekrarladığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir yılda 2 binden fazla yalan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN