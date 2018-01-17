Bir yılda 2 binden fazla yalan

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklama ve iddialarını analiz eden Washington Post gazetesi, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasının bir yılını dolduracak olan Trump'ın 355 günde 2 binin üzerinde yanlış beyanda bulunduğunu açıkladı. Trump'ın günde ortalama 5,6 yanlış beyanda bulunduğunu belirten Washington Post, Trump'ın yanlış olduğu ispatlanan bazı beyanlarının tekrar ettiğine de vurgu yaptı. Gazete, Trump'ın en çok yanlış beyanı sağlık ve sosyal yardım kanunları hakkında yaptığını, bu iki konudaki yanlış beyanlarını 61 kez tekrarladığını bildirdi.

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