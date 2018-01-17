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, 'deki insani kriz için çare arıyor

Birleşmiş Milletler (), 'de gıda ve a muhtaç yaklaşık 6,2 milyon kişinin kurtarılması için 1,6 milyar dolar temin edilmesini istedi. BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü Peter de Clercq'ın yayınladığı rapora göre, uluslararası toplumun geçen 8 yılda zor insani şartlar altında yaşayan milyonlarca Somaliliyi kurtarmak için yürütülen yardım çabalarına 6,2 milyar dolar insani yardımda bulunduğu belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 23:05
BM, Somali'deki insani kriz için çare arıyor

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle 'nin zor insani krizler dalgası yaşamaya devam ettiği aktarılan raporda, Somali'de çalışan yardım örgütlerinin tek başına ülkedeki insani krizleri çözemeyeceği belirtilerek, uluslararası toplumun bu kuruluşları desteklemek için ortak çalışmaları istendi.

ACİLEN 1,6 MİLYAR DOLAR GEREK

Somali'de nüfusun yarısına tekabül eden yaklaşık 6,2 milyon kişinin gıda yardımına, bunların 3,3 milyonunun da acil a muhtaç olduğu aktarılan raporda, bunun için 1,6 milyar dolar gerektiği kaydedildi.

Raporda, kamplarda yaşayan Somalili göçmenlerin sayısının yaklaşık 2 milyon kişi olduğu, bunlardan 1 milyonunun Ocak 2017'de çıkan çatışma ve kuraklık nedeniyle yerlerini terk ettiği vurgulandı.

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Raporda ayrıca, bu yıl yağacak yağmur miktarının ortalamanın altında olmasının beklendiği ve bu nedenle ülkede 5'inci kez art arda kuraklık yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

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BM, Somali'deki insani kriz için çare arıyor
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