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Dancila, ’nın ilk kadın ı oldu

Avrupa Parlamentosu üyesi , ülkesi ’nın ilk kadın ı oldu. 54 yaşındaki Dancila, son 7 ay içerisinde Romanya’nın 3. başbakanı oldu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 22:12
Dancila, Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Avrupa Parlamentosu üyesi 'yı ülkenin yeni ı olarak atadı.

Mihai Tudose'un istifasının ardından ülkenin yeni Başbakanı olarak seçilen 54 yaşındaki Dancila, 7 ay içerisinde Romanya'nın 3. başbakanı oldu.

Iohannis, Dancila'nın atanmasının 1 Şubat'a kadar parlamento ve yeni bir hükümet tarafından hızla onaylanmasını talep etti.

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Pazartesi günü gerçekleştirilen, Sosyal Demokrat Parti'nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısındaki gizli oylamada 59'a karşı 4 hayır ve 4 çekimser oyla partisinin desteğini alamayan Tudose, toplantı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

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Dancila, Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu
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