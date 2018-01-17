Dehşet evi

Kaliforniya'nın Los Angeles kentine 95 km uzaklıktaki Perris'te yaşayan çift, 13 çocuğunu evde kilitli tuttukları anlaşılınca 9 ayrı "işkence" ve 10 ayrı "çocukların yaşamını tehlikeye atma" suçu yöneltilip tutuklandı. 49 yaşındaki Louise Anna Turpin ile 57 yaşındaki eşi David Allen Turpin'in evlerine baskın yapan polis, çiftin 2 ile 29 yaşları arasındaki 13 çocuğunun durumunu görünce dehşete düştü. Çocukların bazıları karanlık ve pis kokulu bir ortamda yataklarına zincirlenmiş ve asma kilitle bağlanmış halde bulundu. 13 çocuktan 7'sinin 18-29 yaş arasındaki yetişkinlerden oluştuğunu kaydeden polis "Kurbanlar kötü beslenmiş ve çok pis durumdaydı" dedi. Polis çocukların güneş ışığı alamadıkları için ciltlerinin çok beyaz olduğunu ve bu nedenle "vampir gibi gözüktükleri" yorumunu yaptı. Korkunç olay, çiftin evden kaçmayı başaran ve evde bulduğu cep telefonunu kullanarak iletişim kurmayı başaran 17 yaşındaki kızlarının polisi aramasıyla ortaya çıktı. Şerif, genç kızı ve 7 yetişkin kardeşini bulduklarında çok zayıf olmaları nedeniyle "çocuk" zannettiklerini aktardı.



KOMŞU: HİÇ DIŞARI ÇIKMAZLARDI

Yetkililer ABD'li karı kocanın neden kendi çocuklarına işkence ettiğine ilişkin sebebi henüz aydınlatamadı. Bir komşu "Onları asla bir ziyarette göremezdiniz ya da dışarıdan birinin geldiğini göremezdiniz" dedi. Başka komşuları ise çocukların hiç dışarı çıkıp oynamadığını belirterek "Çocukların evde eğitim gördüklerini düşünüyordum" dedi.

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