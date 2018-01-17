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"Filistinli cesur kız" 'e zulmü

İşgalci mahkemesi, "" sahibi 16 yaşındaki Filistinli et-Temimi'nin tutukluluk süresinin ayın 31’ine kadar uzatılmasına karar verdi. Ahed, mahkeme salonuna elleri ve ayakları bağlı şekilde getirilirken, duruşmaya yabancı diplomatlar, insan hakları aktivistleri ve Filistinli kızın yakınları katıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 17:20
Filistinli cesur kız Ahed'e İsrail zulmü

İşgal altındaki 'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, "sorguya devam edilmesi için" 'in tutukluluk süresinin beşinci kez uzatılmasına ve ay sonuna kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Babası Basım et-Temimi'nin "Güçlü kal!" dediği, Ahed'in de gülümseyerek, "Ben iyiyim" diye cevap verdiği duyuldu.

BM'den İsrail'e Ahed Tamimi uyarısı

askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

TÜM AİLESİ TUTUKLANMIŞTI

Annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

İsrail askerine meydan okuyan Filistinli kız gözaltında

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da ""ne layık görülmüştü.

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"Filistinli cesur kız" Ahed'e İsrail zulmü
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