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Kaçak lidere başkanlık kapanıyor

Giriş Tarihi: 17.1.2018
Kaçak lidere başkanlık kapanıyor
Eski Başkanı Carles Puigdemont'un kaçtığı 'dan hakkında tutuklama kararı bulunan 'ya dönmediği sürece eski görevine gelmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu hukuk danışmanlarının raporunda, Puigdemont'un şahsen parlamentoda bulunmadığı sürece yemin edemeyeceği belirtildi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Puigdemont'un bölgeyi sığındığı Belçika'dan yönetmeye çalışması durumunda merkezi hükümetin özerk yönetim üzerindeki kontrolünün süreceğini söyledi.
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Kaçak lidere başkanlık kapanıyor
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