Kaçak lidere başkanlık kapanıyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi
Başkanı Carles Puigdemont'un kaçtığı Belçika
'dan hakkında tutuklama kararı bulunan İspanya
'ya dönmediği sürece eski görevine gelmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu hukuk danışmanlarının raporunda, Puigdemont'un şahsen parlamentoda bulunmadığı sürece yemin edemeyeceği belirtildi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Puigdemont'un bölgeyi sığındığı Belçika'dan yönetmeye çalışması durumunda merkezi hükümetin özerk yönetim üzerindeki kontrolünün süreceğini söyledi.