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'de cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

'nin Keskin ilçesinde meydan gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 07:32
Kırıkkale'de cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinin Çalış köyünde köy halkının namaz için camide bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Güven ailesinin evine girerek evin avlusunda bulunan 3 kişiyi silahla yaraladı.

Meydana gelen olayda anne Gülüşan Güven (61) olay yerinde, oğlu İsmail Güven (34) ise kaldırıldığı Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer oğul Şıhlı Güven (29) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kırıkkale'de cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
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